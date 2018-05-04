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Нападающий «Сочи» Павел Падакин может продолжить карьеру в НХЛ
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Нападающий «Сочи» Павел Падакин может продолжить карьеру в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент игрока Игорь Ларионов.
«Сейчас Павел Падакин тренируется в Северной Америке, знакомится с местными реалиями. Ему всё нравится, он работает над собой. Может ли Падакин продолжить карьеру в НХЛ со следующего сезона? Да, конечно. У нас есть предложения от нескольких клубов», — заявил Ларионов.
В минувшем сезоне 23-летний нападающий выступал за «Сочи» и набрал 31 (9+22) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21». В 5 матчах плей-офф сделал 1 результативную передачу, заработав показатель полезности «-3».
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