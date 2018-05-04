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Юные хоккеисты из Калининграда завоевали серебро на турнире в Литве
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Юные хоккеисты из Калининграда завоевали серебро на турнире в Литве 

Вести Калининград 57 минут назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские хоккеисты из команды «Янтарная звезда 2008» завоевали серебро на международном турнире имени Дариуса Каспарайтиса. Он проходил в литовском городе Электренай.
Наши юные спортсмены обыграли всех соперников в групповом этапе. Не было им равных и в плей-офф. Уступили калининградские хоккеисты лишь в финале ребятам из Клайпеды, и то не основное время, исход матча и первого места решила серия буллитов.
Дариус Каспарайтис — советский, российский и литовский хоккеист, защитник. Уроженец города Электренай. В сборной России отметился серебряной и бронзовой медалями на олимпиадах 1998 и 2002 года. В 2017 года в возрасте 45 лет дебютировал за сборную Литвы, выведя команду на лёд в качестве капитана.
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