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Пекка Ринне: «Нэшвилл» уделил основное внимание обороне
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Пекка Ринне: «Нэшвилл» уделил основное внимание обороне 

Советский спорт 2 часа назад
Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал четвертый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипегом» (2:1).
"Нэшвилл" сравнял счет в серии с «Виннипегом»
«Основное внимание мы уделили тому, чтобы надежно сыграть в обороне, — приводит слова финна официальный сайт НХЛ. — Это у нас и получилось.
Вся команда отлично постаралась. Мы играли очень здорово на протяжении всех 60 минут. И конечно, это важная победа для нас».
Отметим, что 35-летний голкипер отразил 32 броска «Виннипега», пропустив лишь за 51 секунду до конца третьего периода, после броска своего соотечественника Патрика Лайне в большинстве.
Теперь счет в серии стал равным — 2-2. Пятый матч серии пройдет 5 мая на льду «Нэшвилла».
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