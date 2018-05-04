Пекка Ринне: «Нэшвилл» уделил основное внимание обороне

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал четвертый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипегом» (2:1).

"Нэшвилл" сравнял счет в серии с «Виннипегом»

«Основное внимание мы уделили тому, чтобы надежно сыграть в обороне, — приводит слова финна официальный сайт НХЛ. — Это у нас и получилось.

Вся команда отлично постаралась. Мы играли очень здорово на протяжении всех 60 минут. И конечно, это важная победа для нас».

Отметим, что 35-летний голкипер отразил 32 броска «Виннипега», пропустив лишь за 51 секунду до конца третьего периода, после броска своего соотечественника Патрика Лайне в большинстве.

Теперь счет в серии стал равным — 2-2. Пятый матч серии пройдет 5 мая на льду «Нэшвилла».