Ещё
Малкин повторил рекорд по победным голам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малкин повторил рекорд по победным голам 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ с "Вашингтон Кэпиталз" (3:1) повторил рекорд по победным голам в Кубке Стэнли. Об этом сообщает "Советский спорт".
Малкин оформил 12 победных голов, что позволило ему выйти на второе место по количеству победных шайб, а также обойти Марио Лемье, на счету которого 11 голов.
Опережает россиянина только Яромир Ягр с 14 голами.
Ранее Малкин был признан третьей звездой четвертого матча серии с "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru: последние новости
Овечкин признан первой звездой третьего матча серии с "Питтсбургом" Хоккейный "Спартак" подписал контракты с четырьмя легионерами Защитник сборной Швеции дисквалифицирован на два матча юниорского ЧМ-2019
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»91
Голкипер отразил удар и сломал штангу5
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Российский тренер возглавил женскую сборную Украины
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение