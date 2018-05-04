Малкин повторил рекорд по победным голам 

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ с "Вашингтон Кэпиталз" (3:1) повторил рекорд по победным голам в Кубке Стэнли. Об этом сообщает "Советский спорт".
Малкин оформил 12 победных голов, что позволило ему выйти на второе место по количеству победных шайб, а также обойти Марио Лемье, на счету которого 11 голов.
Опережает россиянина только Яромир Ягр с 14 голами.
Ранее Малкин был признан третьей звездой четвертого матча серии с "Вашингтон Кэпиталз".