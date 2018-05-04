Гюнцель, Саббэн и Ринне признаны звездами дня в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель назван первой звездой четверга в НХЛ.

В четвертом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтоном» (3:1) 23-летний американец сделал дубль, забросив первую и третью шайбы команды. Теперь на счету нападающего 21 (10+11) очко в десяти матчах.

Второй звездой выбран защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн. В четвертом матче серии с «Виннипегом» (2:1) 28-летний канадец стал автором победного гола.

Наконец, третьей звездой стал финский голкипер «хищников» Пекка Ринне , отразивший 32 из 33 бросков игроков «Виннипега».

Добавим, что в обеих сериях счет стал 2-2.