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Гюнцель, Саббэн и Ринне признаны звездами дня в НХЛ
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Гюнцель, Саббэн и Ринне признаны звездами дня в НХЛ 

Советский спорт 24 минуты назад
Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель назван первой звездой четверга в НХЛ.
В четвертом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтоном» (3:1) 23-летний американец сделал дубль, забросив первую и третью шайбы команды. Теперь на счету нападающего 21 (10+11) очко в десяти матчах.
Второй звездой выбран защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн. В четвертом матче серии с «Виннипегом» (2:1) 28-летний канадец стал автором победного гола.
Наконец, третьей звездой стал финский голкипер «хищников» Пекка Ринне, отразивший 32 из 33 бросков игроков «Виннипега».
Добавим, что в обеих сериях счет стал 2-2.
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