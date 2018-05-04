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Россию назвали фаворитом ЧМ в Дании
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Сборная России является одним из фаворитов чемпионата мира — хоккеист команды Дании 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Reuters
Сборная России по хоккею имеет очень сильную команду и является одним из фаворитов чемпионата мира в Дании. Такое мнение ТАСС высказал нападающий сборной Дании Фредерик Сторм.
Чемпионат мира стартует в пятницу в датских городах Копенгаген и Хернинг.
На чемпионат мира в составе сборной России отправились шесть игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). "Российская команда всегда очень сильная и является фаворитом любого турнира, — считает Сторм. — Российские игроки очень талантливые и индивидуально сильные. Не имеет значения, сколько хоккеистов из НХЛ играют на чемпионате мира, это очень сильная команда, у которой всегда есть шанс на победу в турнире".
Хоккеист надеется, что чемпионат мира в Дании пойдет на пользу развитию хоккея в стране.
"Я не думаю, что датчане осознают, насколько чемпионат мира по хоккею большое событие. Хоккей — далеко не самый популярный вид спорта в стране, и я думаю, что жители Дании будут удивлены, увидев большое количество болельщиков из других стран на улицах Копенгагена, которые покажут датчанам, какое это масштабное событие. Надеюсь, что этот чемпионат мира повысит интерес к хоккею в стране и люди, которые никогда не смотрели эту игру, увидят несколько матчей и начнут интересоваться хоккеем", — пояснил Сторм.
Сборная Дании все матчи группового этапа проведет в Хернинге.
"У нас хорошая команда, в которой собраны представители сильных лиг — НХЛ, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), шведского чемпионата. Считаю, что с каждым годом сборная Дании становится все сильнее и сильнее. Я надеюсь, что мы сможем выйти в плей-офф и сыграть в Копенгагене, в нашей столице, — это наша цель", — заключил хоккеист.
Финал чемпионата мира состоится 20 мая в Копенгагене.
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