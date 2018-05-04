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Сборная России дозаявила Яковлева, Трямкина, Шалунова и Михеева
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Сборная России дозаявила Яковлева, Трямкина, Шалунова и Михеева 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что команда дозаявила на матч с Францией четверых хоккеистов — защитников Егора Яковлева и Никиту Трямкина, а также форвардов Максима Шалунова и Илью Михеева. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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