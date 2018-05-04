Сборная России по хоккею внесет в заявку на ЧМ Шалунова, Михеева, Яковлева и Трямкина

Чемпионат мира по хоккею стартует в пятницу. Согласно регламенту, в заявку каждой команды на турнир можно вносить до 25 игроков, минимальное количество — 17 человек (два вратаря и 15 полевых игроков).