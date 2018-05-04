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Сборная России по хоккею внесет в заявку на ЧМ Шалунова, Михеева, Яковлева и Трямкина
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Сборная России по хоккею внесет в заявку на ЧМ Шалунова, Михеева, Яковлева и Трямкина 

ТАСС 3 часа назад
КОПЕНГАГЕН, 4 мая. /ТАСС/. Хоккейная сборная России внесет в заявку на чемпионат мира форвардов Максима Шалунова и Илью Михеева, а также защитников Егора Яковлева и Никиту Трямкина. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России Алексей Жамнов.
Чемпионат мира по хоккею стартует в пятницу. Согласно регламенту, в заявку каждой команды на турнир можно вносить до 25 игроков, минимальное количество — 17 человек (два вратаря и 15 полевых игроков).
Накануне российская команда заявила 17 хоккеистов: вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин;
защитники — Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров;
нападающие — Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Павел Дацюк, Артем Анисимов, Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Илья Каблуков.
Таким образом, вне заявки пока остаются вратарь Илья Сорокин, защитники Алексей Береглазов и форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Никита Сошников. Сборная России в первом матче турнира сыграет с командой Франции 4 мая.
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