Российские хоккеисты одержали третью крупную победу на ЧМ подряд

КОПЕНГАГЕН, 7 мая. / ТАСС /. Сборная России по хоккею со счетом 6:0 оказалась сильнее команды Белоруссии, одержав третью разгромную победу подряд на групповом этапе чемпионата мира в Дании. В следующем матче россиянам предстоит встретиться с гораздо более сильным соперником — сборной Чехии.

К третьему матчу первенства мира против команды Белоруссии сборная России подошла в статусе лидера группы. После двух разгромных побед над французами и белорусами с одинаковым счетом 7:0 в активе подопечных Ильи Воробьева было шесть очков. Такое же количество очков было у шведов, но отличная разница заброшенных и пропущенных шайб позволила россиянам обойти представителей скандинавского хоккея. Белорусы же замыкают турнирную таблицу группы А, имея в активе крупные поражения от сборных Швеции (0:5) и Франции (2:6).

У белорусов произошло одно изменение, которое вызвало бурное обсуждение в местном пресс-центре. Свой первый матч на турнире должен был провести номинально третий вратарь команды Виталий Трус. Журналисты старшего поколения сразу вспомнили известную каждому болельщику советскую песню «Трус не играет в хоккей».

Очередной разгром

В первом периоде россияне полностью контролировали ход игры, но смогли забить лишь однажды — отлично из-за ворот выехал Павел Дацюк , уложив шайбу в пустой угол. Для капитана россиян этот гол стал первым на текущем турнире. Напомним, что в предыдущих двух матчах российские хоккеисты в стартовых отрезках забрасывали не менее трех шайб. Причинами слабой реализации россиян в стартовом периоде с белорусами стали откровенное невезение форвардов, которые имели несколько шансов для взятия ворот, а также уверенная и храбрая игра белорусского голкипера.

Во втором периоде сборная России вышла на привычный уровень результативности. Максим Шалунов, Илья Каблуков и Павел Дацюк сделали счет 4:0. В заключительном периоде второй гол на турнире забил Максим Мамин . Завершил голевую феерию Кирилл Капризов , эффектным броском послав шайбу над плечом Труса.

Нужно успокоиться

После окончания матча Воробьев призвал журналистов и общественность не впадать в эйфорию от трех стартовых матчей команды на чемпионате мира, в которых россияне обыграли французов, австрийцев и белорусов с общим счетом 20:0. «Давайте немного успокоимся со всеми этими красивыми счетами. Мы строили команду и каждый матч говорили, что нужно сделать лучше ребятам, что нужно готовиться к серьезным соперникам. Меня настораживает все это, сейчас будут шведы, чехи, швейцарцы — серьезные команды», — сказал исполняющий обязанности главного тренера сборной России.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с ТАСС подвел итоги первых трех матчей национальной сборной на турнире. «Наша команда играет немного в другой хоккей, в отличие от последних лет — эта игра комбинационная, команда играет друг на друга, — сказал Третьяк. — Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в моей команде в мое время. Моментов много, хотя бывает и брак, но мне нравится, как играет нынешняя сборная».

По словам функционера изменения в игре команды связаны, прежде всего, с Воробьевым. «Игроки придерживаются плана тренера. Если защитники передерживают, затягивают начало атаки, то нападающие стоят на синей линии, приходится вбрасывать шайбу и бежать. У нас так играет ЦСКА и другие команды», — считает Третьяк.

"Сейчас сборная входит в зону, как мы всегда входили, традиционным пасом", — добавил глава ФХР.

В следующем матче россиянам будет противостоять гораздо более серьезная и организованная команда, чем предыдущие соперники, — сборная Чехии. «Это будет первый тест для нашей команды, будет интересно посмотреть, к чему мы подошли. Соперники еще не такие сильные, интересно будет посмотреть нашу игру с более сильным соперником, где мы можем прибавить. Думаю, от игры к игре мы будем делать все меньше ошибок», — отметил капитан команды Павел Дацюк.