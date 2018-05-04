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Сможет ли Россия одержать победу на ЧМ по хоккею
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Сможет ли Россия одержать победу на ЧМ по хоккею 

Рамблер 19 минут назад
Руководитель хоккейной школы «Российский Клуб Хоккея» Сергей Сергеев заявил, что у сборной России есть шанс стать победителем Чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает НСН.
По мнению Сергеева, игроки российской команды «нисколько не уступают» соперникам из других сборных. Он подчеркнул, что российских хоккеистов необходимо сплотить «по мотивации» и «найти связки, которые позволят им друг с другом сыграть».
Сергеев отметил, что сборная РФ — не игрок «для присутствия», а команда, которая отправится на ЧМ за результатом.
«Вспомните олимпийский финал. Наша сборная была на голову сильней», — заключил он.
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