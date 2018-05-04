Россия дозаявила еще четырех игроков на ЧМ

Сборная России дозаявила хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира. Об этом сообщает. Сегодня россияне сыграют с французами. Начало матча — 17:15 мск.
Этими игроками стали защитники Никита Трямкин («Автомобилист») и Егор Яковлев (СКА), а также нападающие Максим Шалунов (ЦСКА) и Илья Михеев («Авангард»).
Старший тренер национальной команды Алексей Жамнов сообщил, что вратарь Илья Сорокин, защитник Алексей Береглазов, а также форварды Алексей Бывальцев и Никита Сошников продолжат подготовку с командой.