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Россия дозаявила еще четырех игроков на ЧМ
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Сборная россии дозаявила двух защитников и двух нападающих на ЧМ 

SPORT24.ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная России дозаявила хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира. Об этом сообщает. Сегодня россияне сыграют с французами. Начало матча — 17:15 мск.
Этими игроками стали защитники Никита Трямкин («Автомобилист») и Егор Яковлев (СКА), а также нападающие Максим Шалунов (ЦСКА) и Илья Михеев («Авангард»).
Старший тренер национальной команды Алексей Жамнов сообщил, что вратарь Илья Сорокин, защитник Алексей Береглазов, а также форварды Алексей Бывальцев и Никита Сошников продолжат подготовку с командой.
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