Кошечкин будет защищать ворота России 4 мая

Кошечкин будет защищать ворота России в матче с Францией

Сегодня в Дании стартует чемпионат мира. Сборная России в стартовом матче турнира встретится с командой Франции. Ворота россиян будет защищать Василий Кошечкин Напомним, что матч начнется в 17.15 по московскому времени.