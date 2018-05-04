Жамнов: «Пока из запасных отправлять домой не будем»

Алексей Жамнов: «Пока из запасных никого отправлять домой не будем»

— Почему решили остановить свой выбор на Михееве?

— Довольно неплохо игрок смотрелся, он нам необходим для баланса.

— Кто-то будет отправлен домой?

— Пока нет.

— Будете смотреть матчи другой группы в Хернинге?

— Да, Сергей Федотов уезжает туда на матч США — Канада.

Напомним, что матч с Францией начнется в 17.15 по московскому времени.