Жамнов: «Пока из запасных отправлять домой не будем»

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов — о дозаявке российской команды перед матчем с Францией. Напомним, что команда дозаявила четверых хоккеистов — защитников Егора Яковлева и Никиту Трямкина, а также форвардов Максима Шалунова и Илью Михеева.
— Почему решили остановить свой выбор на Михееве?
— Довольно неплохо игрок смотрелся, он нам необходим для баланса.
— Кто-то будет отправлен домой?
— Пока нет.
— Будете смотреть матчи другой группы в Хернинге?
— Да, Сергей Федотов уезжает туда на матч США — Канада.
Напомним, что матч с Францией начнется в 17.15 по московскому времени.