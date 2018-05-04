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Жамнов: «Пока из запасных отправлять домой не будем»
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Алексей Жамнов: «Пока из запасных никого отправлять домой не будем» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Старший тренер сборной России Алексей Жамнов — о дозаявке российской команды перед матчем с Францией. Напомним, что команда дозаявила четверых хоккеистов — защитников Егора Яковлева и Никиту Трямкина, а также форвардов Максима Шалунова и Илью Михеева.
— Почему решили остановить свой выбор на Михееве?
— Довольно неплохо игрок смотрелся, он нам необходим для баланса.
— Кто-то будет отправлен домой?
— Пока нет.
— Будете смотреть матчи другой группы в Хернинге?
— Да, Сергей Федотов уезжает туда на матч США — Канада.
Напомним, что матч с Францией начнется в 17.15 по московскому времени.
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