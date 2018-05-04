Гусев присоединится к сборной на ЧМ 5 мая

Хоккеист Гусев присоединится к сборной России на чемпионате мира 5 мая

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной Роман Ротенберг сообщил, что форвард сборной России Никита Гусев прибудет в расположение команды на чемпионат мира по хоккею 5 мая. Слова функционера передает ТАСС

"Гусев прибудет в расположение команды 5 мая. В ближайших матчах чемпионата мира он не сыграет. Ему предстоит пройти обследование и восстановительный процесс", — сказал Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что Гусев пропустит первые игры чемпионата мира по хоккею из-за болезни.