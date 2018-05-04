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Россия включила ещё четырёх хоккеистов на ЧМ-2018
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Россия включила ещё четырёх хоккеистов на ЧМ-2018 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Имена ещё четырёх хоккеистов внесены в начальную заявку на чемпионат мира — 2018. Ими стали защитники Никита Трямкин («Автомобилист»), Егор Яковлев (СКА), а также нападающие Максим Шалунов (ЦСКА) и Илья Михеев («Авангард»).
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