Огурцов: «Сборная России напомнила мне „Нефтехимик“»

Огурцов — о подготовке к ЧМ-2018: сборная России напомнила мне «Нефтехимик»

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов прокомментировал подготовку сборной России в чемпионату мира 2018 года в Дании. 23-летний хоккеист принимал участие в подготовительном сборе команды Ильи Воробьёва

«Получил бесценный опыт, съездил на этап Евротура, постарался зацепиться за путевку в Данию. Если в предыдущие разы вызывался в олимпийскую сборную, то теперь в национальную, так что в любом случае шаг вперёд сделан.

В принципе получил вызов, находясь в Доминикане. А сейчас отдыхаю уже в Турции. Получается, в плане отпуска мало что потерял, а в плане хоккея много что приобрёл. Посмотрел на матчи Евротура. Очень хороший уровень, высокие скорости. Какие-то моменты для себя отметил. Отличный опыт.

В раздевалке все игроки чувствовали себя раскованно, а тренерский штаб ничего не нагнетал, был спокоен. Было видно, что Илья Воробьёв и его помощники не паникуют, знают, что делают. Ставилась задача играть в сбалансированный хоккей. Но не все получалось, соперники оказались высокого уровня.

На мой взгляд, российская сборная полетела на турнир хорошо готовой, мотивированной, заряженной. Чем-то мне напомнила наш «Нефтехимик», который летом выиграл несколько предсезонных турниров, а потом отлично стартовал в КХЛ. Хотел бы пожелать нашим хоккеистам удачи в Дании, надеюсь, всё у них получится», — цитирует Огурцова Russia-Hockey.