Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Дацюк или Малкин?

«Чемпионат» объявляет о продолжении голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею — 2018, в котором предлагаем поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).

Наш баттл вышел на стадию полуфиналов плей-офф. В первой полуфинальной паре встретились Павел Дацюк Евгений Малкин . Вам нужно проголосовать за одного из хоккеистов в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.

Принять участие в голосовании можно также в официальном сообществе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте».