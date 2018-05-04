Ещё
Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Дацюк или Малкин?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Дацюк или Малкин? 

Чемпионат.com 1 час назад
«Чемпионат» объявляет о продолжении голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею — 2018, в котором предлагаем поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).
Наш баттл вышел на стадию полуфиналов плей-офф. В первой полуфинальной паре встретились Павел Дацюк и Евгений Малкин. Вам нужно проголосовать за одного из хоккеистов в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.
Принять участие в голосовании можно также в официальном сообществе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте».
Чемпионат.com: последние новости
Жамнов — о дозаявке Михеева: парнишка старается, играет, почему не дать шанс? Истории чемпионатов мира. Худшее выступление сборной России на ЧМ Форвард «Вашингтона» Уилсон не будет наказан за нанесение травмы Дюмулину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть26
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»110
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение