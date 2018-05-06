Форвард «Вашингтона» Бекстрём получил травму и может пропустить следующий матч

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём не смог доиграть пятый матч серии с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) из-за травмы верхней части тела. В третьем периоде матча он сыграл лишь пять смен, последняя из которых длилась 9 секунд. По официальной информации, предоставленной командой, шведский форвард получил травму верхней части тела, и его участие в шестом матче серии находится под вопросом.

В нынешнем плей-офф Бекстрём сыграл в 10 встречах, записав на свой счёт 13 (3+10) очков.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» журналиста Йори Рэнда.