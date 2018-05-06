Ещё
Форвард «Вашингтона» Бекстрём получил травму и может пропустить следующий матч
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард «Вашингтона» Бекстрём получил травму и может пропустить следующий матч 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём не смог доиграть пятый матч серии с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) из-за травмы верхней части тела. В третьем периоде матча он сыграл лишь пять смен, последняя из которых длилась 9 секунд. По официальной информации, предоставленной командой, шведский форвард получил травму верхней части тела, и его участие в шестом матче серии находится под вопросом.
В нынешнем плей-офф Бекстрём сыграл в 10 встречах, записав на свой счёт 13 (3+10) очков.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» журналиста Йори Рэнда.
Чемпионат.com: последние новости
Маршан: перед тем, как я лизнул Кэллахана, он несколько раз меня ударил Сборная Чехии с волевой победы над Словакией стартовала на ЧМ-2018 по хоккею Справедливо ли был отменён гол в ворота «Вашингтона»?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой100
Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ13
Головкин досрочно завершил бой с Мартиросяном
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение