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В Кубке Стэнли впервые сыграл австралийский хоккеист
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В Кубке Стэнли впервые сыграл австралийский хоккеист 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В 6-й игре полуфинальной серии Восточной конференции между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» в составе «столичных» вышел на лёд нападающий Натан Уокер, имеющий австралийское гражданство. Никогда ранее хоккеисты данной страны не играли в Кубке Стэнли.
Возможность сыграть Уокер получил из-за травмы шведского нападающего «Вашингтона» Никласа Бекстрёма, полученной в третьем периоде 5-го матча.
Команды сыграли 5 игр серии, счёт 3-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». В 6-м матче закончился 1-й период, счёт пока не открыт.
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