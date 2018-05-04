Бывший канадский хоккеист возглавит клуб КХЛ 

Бывший хоккеист с канадским и российским гражданством Дэвид Немировски станет тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом рассказал агент Шуми Бабаев в своем инстаграме.
"Новым главным тренером волжского клуба станет 42-летний Немировски", — сообщил Бабаев.
Как стало известно ТАСС, специалист возглавит «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
В России Немировски успел поиграть за ярославский «Локомотив», воскресенский «Химик», казанский «Ак Барс», питерский СКА и московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что место в воротах сборной России в матче Франции займет Василий Кошечкин.