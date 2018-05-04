«Авангард» подпишет защитника сборной Финляндии Вилле Покку

Как стало известно «Чемпионату», состав омского «Авангарда» пополнится 23-летним защитником сборной Финляндии Вилле Поккой.

Праворукий игрок обороны был задрафтован в 2012 году командой «Чикаго Блэкхоукс», однако в НХЛ ему дебютировать не удалось. Последние четыре сезона Покка провёл в клубе АХЛ «Рокфорд Айсхогс», а по ходу минувшего чемпионата был обменен в «Беллевиль Сенаторз». В сумме в сезоне-2017/18 Вилле сыграл в 69 матчах и набрал 33 (7+26) результативных балла при 28 минутах штрафного времени. Покка попал в состав сборной Финляндии на чемпионат мира, стартующий в Дании.