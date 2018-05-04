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Юлиус Гудачек: «Я сам принял решение не участвовать в чемпионате мира»
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Юлиус Гудачек: «Я сам принял решение не участвовать в чемпионате мира» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек заявил, что сам принял решение не участвовать в чемпионате мира-2018 в составе сборной Словакии. Причиной тому стало ожидание второго ребенка в семье голкипера.
— Конечно, был расстроен, но такова жизнь, так бывает, — цитирует официаьный сайт красно-белых Гудачека. — Что касается чемпионата мира по хоккею, я сам принял решение не участвовать в нем, поскольку мы с супругой ждем рождения второго ребенка, и я пообещал ей быть рядом.
В завершившемся сезоне Гудачек провел 48 матчей в «регулярке» КХЛ с коэффициентом полезности 92.0. В плей-офф турнира он участвовал в четырех матчах и пропустил 10 шайб.
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