Сборная России объявила стартовый состав на матч ЧМ-2018 против Франции

Национальная команда России по хоккею объявила состав на стартовую игру чемпионата мира — 2018 против сборной Франции, сообщает "Советский спорт"

Кошечкин (Шестеркин); Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов; Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич; Яковлев, Мамин — Андронов — Шалунов; Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.

Матч начнется в 17:15 по московскому времени.