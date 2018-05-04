«Динамо» продлило контракт с Энротом

Минское «Динамо» продлило контракт с Юнасом Энротом на один сезон

29-летний голкипер Юнас Энрот продлил соглашение с минским «Динамо» на один сезон, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В составе минского клуба Энрот провёл сезон-2017/18. В 52 матчах регулярного чемпионата Юнас пропустил 104 шайбы при проценте отражённых бросков 92,3 и коэффициенте надёжности 2,06. Также швед заработал 29 минут штрафного времени и завершил четыре матча без пропущенных шайб.

До сезона-2017/18 Энрот успел поиграть за несколько клубов НХЛ, среди которых «Баффало Сэйбрз», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Анахайм Дакс».