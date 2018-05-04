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«Динамо» продлило контракт с Энротом
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Минское «Динамо» продлило контракт с Юнасом Энротом на один сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
29-летний голкипер Юнас Энрот продлил соглашение с минским «Динамо» на один сезон, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В составе минского клуба Энрот провёл сезон-2017/18. В 52 матчах регулярного чемпионата Юнас пропустил 104 шайбы при проценте отражённых бросков 92,3 и коэффициенте надёжности 2,06. Также швед заработал 29 минут штрафного времени и завершил четыре матча без пропущенных шайб.
До сезона-2017/18 Энрот успел поиграть за несколько клубов НХЛ, среди которых «Баффало Сэйбрз», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Анахайм Дакс».
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