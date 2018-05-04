Источник: голкипер Илья Самсонов подписал контракт с «Вашингтоном» на три года

Голкипер Илья Самсонов пополнил состав «Вашингтона», подписав контракт с «Кэпиталз» на три сезона, сообщает «Твиттер»-аккаунт CapFriendly. Общая сумма соглашения составляет $ 4,425 млн «Чемпионат» ранее сообщал, что вратарь покинет магнитогорский «Металлург».

21-летний Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15. В этом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержав одну победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.

Самсонов задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в 2015 году в первом раунде под общим 22-м номером.