Московское «Динамо» подписало контракт с финским хоккеистом

Стан московского «Динамо» пополнил защитник сборной Финляндии Миика Койвисто, сообщает официальный новостной аккаунт КХЛ в твиттере.

"Очередным новичком стал Миика Койвисто. Контракт на один год", — говорится в заявлении.

27-летний хоккеист ранее выступал за различные финские команды, последняя из которых — «Кярпят». В 2018 году он дебютировал за основную национальную команду на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В минувшем сезоне московское «Динамо» финишировало предпоследним в Дивизионе Тарасова регулярного чемпионата КХЛ и не смогло пробиться в плей-офф.