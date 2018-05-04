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Московское «Динамо» подписало контракт с финским хоккеистом
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Московское «Динамо» подписало контракт с финским хоккеистом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стан московского «Динамо» пополнил защитник сборной Финляндии Миика Койвисто, сообщает официальный новостной аккаунт КХЛ в твиттере.
"Очередным новичком стал Миика Койвисто. Контракт на один год", — говорится в заявлении.
27-летний хоккеист ранее выступал за различные финские команды, последняя из которых — «Кярпят». В 2018 году он дебютировал за основную национальную команду на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
В минувшем сезоне московское «Динамо» финишировало предпоследним в Дивизионе Тарасова регулярного чемпионата КХЛ и не смогло пробиться в плей-офф.
Ранее сообщалось, что хоккейный "Спартак" подписал контракты с четырьмя легионерами.
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