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США и Канада назвали составы на очный матч ЧМ-2018
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Сборные США и Канады по хоккею назвали составы на очный матч ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Сборные США и Канады по хоккею назвали составы на стартовый матч чемпионата мира в Дании, где сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
Состав сборной США:
Вратари: Кинкэйд (Дарлинг);
Мартинез — Йенсен, Годро — Уайт — Кэйн;
Бутчер — Мёрфи, Крайдер — Ларкин — Аткинсон;
Истерли — Пионик, Ли — Райан — Дебринкат;
Хьюз — Милано, Гиббонс — Коулмэн — Томпсон.
Состав сборной Канады:
Вратари: Кемпер (Макэлинни);
Мюррей — Экблад, Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид — Шварц;
Нурс — Парэйко, Бейли — Шенн — О'Райли;
Шабо — Пулок, Бовилье — Барзал — Эберле;
Дюбуа — Хорват — Пажо.
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