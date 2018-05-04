Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Франция (4 мая, 17:15)

На копенгагенской «Роял Арене» стартовал матч сборных России и Франции на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Эта встреча открывает соревнования в группе А.

Последнее российско-французское хоккейное противостояние завершилось сухой победой россиян (3:0 на чемпионате мира-2014), однако лишь годом ранее команда России сенсационно проиграла французам со счетом 1:2.

Как пройдет сегодняшний матч, вы можете проследить на « Чемпионате ».

Составы команд

Тренеры

Вратари

Защитники

Нападающие