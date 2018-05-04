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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Франция (4 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Франция (4 мая, 17:15) 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На копенгагенской «Роял Арене» стартовал матч сборных России и Франции на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Эта встреча открывает соревнования в группе А.
Последнее российско-французское хоккейное противостояние завершилось сухой победой россиян (3:0 на чемпионате мира-2014), однако лишь годом ранее команда России сенсационно проиграла французам со счетом 1:2.
Как пройдет сегодняшний матч, вы можете проследить на «Чемпионате».
Составы команд
Тренеры
Россия: Илья Воробьев.
Франция: Дэйв Хендерсон
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
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