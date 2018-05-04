Завтра, 5 мая, между собой сыграют соперники сборной России по группе А чемпионата мира по хоккею 2018 года — Франция и Белоруссия. Встреча пройдет на «Роял Арене» в Копенгагене в 17:15 по московскому времени.
В последних пяти матчах друг с другом белорусы выиграли дважды, а французы — трижды. На мировом первенстве 2008 года Белоруссия выиграла со счетом 1:3, на чемпионате мира-2011 победу одержала Франция (2:1 в овертайме), на ЧМ следующего года французы победили вновь (2:1). Между тем на двух последних мировых чемпионатах соперники обменялись победами: в 2016-м выиграли белорусы (0:3), а в 2017-м — французы (4:3 по буллитам).
Ранее хоккейные эксперты прогнозировали, что сборная Белоруссии едва ли сумеет побороться за выход из группы на чемпионате нынешнего года. Кроме того, согласно рейтингам нападающих, защитников и вратарей, которые составил «Чемпионат», лишь белорусские стражи ворот располагаются выше своих соперников из Франции.
Составы команд
Тренеры
Франция: Дэйв Хендерсон. Белоруссия: Дэйв Льюис
Вратари
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен. Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Защитники
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей. Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Нападающие
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери. Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».