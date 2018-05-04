Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Белоруссия (5 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 5 мая, между собой сыграют соперники сборной России по группе А чемпионата мира по хоккею 2018 года — Франция и Белоруссия. Встреча пройдет на «Роял Арене» в Копенгагене в 17:15 по московскому времени.

В последних пяти матчах друг с другом белорусы выиграли дважды, а французы — трижды. На мировом первенстве 2008 года Белоруссия выиграла со счетом 1:3, на чемпионате мира-2011 победу одержала Франция (2:1 в овертайме), на ЧМ следующего года французы победили вновь (2:1). Между тем на двух последних мировых чемпионатах соперники обменялись победами: в 2016-м выиграли белорусы (0:3), а в 2017-м — французы (4:3 по буллитам).

Ранее хоккейные эксперты прогнозировали, что сборная Белоруссии едва ли сумеет побороться за выход из группы на чемпионате нынешнего года. Кроме того, согласно рейтингам нападающих, защитников и вратарей, которые составил «Чемпионат», лишь белорусские стражи ворот располагаются выше своих соперников из Франции.

Составы команд

Тренеры

Франция: Дэйв Хендерсон. Белоруссия: Дэйв Льюис

Вратари

Защитники

Нападающие