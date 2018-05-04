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Сборная России разгромила Францию на ЧМ
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Сборная России по хоккею разгромила команду Франции в стартовом матче на ЧМ в Дании 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная России со счетом 7:0 одержала победу над командой Франции в первом матче на чемпионате мира, который стартовал в Дании. Встреча прошла на "Роял-Арене" в Копенгагене.
Шайбы забросили Кирилл Капризов (8-я и 38-я минуты), Павел Бучневич (9), Евгений Дадонов (11), Александр Барабанов (43), Максим Шалунов (45) и Артем Анисимов (58).
Место в воротах занял голкипер петербургского СКА Василий Кошечкин, который последний раз играл в матче чемпионата мира в 2013 году, тогда соперником россиян была также команда Франции (1:2). Для исполняющего обязанности главного тренера сборной России Ильи Воробьева эта победа стала второй подряд. До этого россияне под руководством 43-летнего специалиста уступили в пяти встречах подряд на этапах Евротура.
Сборные России и Франции провели пятый очный матч на чемпионатах мира, в активе россиян теперь четыре победы, еще одна встреча завершилась в пользу французов (2:1).
Российская команда в группе A вышла на первое место в турнирной таблице, набрав три очка. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая). Лучшие четыре сборные выйдут в четвертьфинал турнира.
Матчи предварительной стадии турнира пройдут до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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