Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада. 5:4 Б

Сборные США и Канады не выявили победителя первого матча группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года в основное время, которое завершилось со счетом 4:4.

В серии буллитов победу со счетом 2:1 одержали американцы.

Игроки обеих сборных удалялись по два раза.