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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада. 5:4 Б
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада. 5:4 Б 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборные США и Канады не выявили победителя первого матча группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года в основное время, которое завершилось со счетом 4:4.
В серии буллитов победу со счетом 2:1 одержали американцы.
В составе команды Соединенных Штатов шайбы забросили Андерс Ли, Дилан Ларкин (дважды) и Джонни Годро, а передачами отметились Тейдж Томпсон, Алекс Дебринкэт, Крис Крайдер (дважды), Джордан Истерли, Патрик Кейн, Блейк Коулман и Кэм Аткинсон.
Канадские голы забили Пьер-Люк Дюбуа, Райан О'Райлли, Антони Бовилье и Колтон Парэйко, передачи сделали Бо Хорват, Джош Бейли, Аарон Экблад, Мэтью Барзал и Коннор Макдэвид. В воротах американцев три периода провел Кейт Кинкейд, а в створе Канады — Дарси Кемпер.
Игроки обеих сборных удалялись по два раза.
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