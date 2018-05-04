Сборные США и Канады не выявили победителя первого матча группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года в основное время, которое завершилось со счетом 4:4.
В серии буллитов победу со счетом 2:1 одержали американцы.
В составе команды Соединенных Штатов шайбы забросили Андерс Ли, Дилан Ларкин (дважды) и Джонни Годро, а передачами отметились Тейдж Томпсон, Алекс Дебринкэт, Крис Крайдер (дважды), Джордан Истерли, Патрик Кейн, Блейк Коулман и Кэм Аткинсон.
Канадские голы забили Пьер-Люк Дюбуа, Райан О'Райлли, Антони Бовилье и Колтон Парэйко, передачи сделали Бо Хорват, Джош Бейли, Аарон Экблад, Мэтью Барзал и Коннор Макдэвид. В воротах американцев три периода провел Кейт Кинкейд, а в створе Канады — Дарси Кемпер.
Игроки обеих сборных удалялись по два раза.