Ещё
Бучневич: гол в ворота французов не самый простой в сезоне. Был проще — «Вегасу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бучневич: гол в ворота французов не самый простой в сезоне. Был проще — «Вегасу» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России по хоккею Павел Бучневич подвёл итоги матча с командой Франции (7:0).
«Хорошая игра, в обороне нормально сыграли. Второй период немного смазали. Идём дальше. Гол в ворота французов не самый простой в сезоне. Был проще — «Вегасу». Обычно у меня шайба соскакивает, так что сегодня решил подстраховаться. Первый матч нужен для того, чтобы получить раскованность и уверенность перед другими соперникам. Франция — хорошая команда, но думаю, что игра с Россией для них не самая важная на турнире», — передаёт слова Бучневича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018 Почему сборной России будет тяжело Россия – Франция, 4 мая 2018, пресс-конференция Ильи Воробьёва на ЧМ 2018
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе8
Сборная России разгромила Францию65
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Тарасова прошлась по «Льду»
Россияне громят французов55
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение