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США с трудом обыграли Канаду
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Сборная США обыграла команду Канады в матче чемпионата мира по хоккею 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Сборная США в серии буллитов одержала победу над командой Канады со счетом 5:4 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (14-я минута), Дилан Ларкин (21, 44), Джонни Гудро (30), победный буллит реализовал Кэм Аткинсон. У проигравших отличились Пьер-Люк Дюбуа (1), Райан О'Райли (13), Энтони Боавильер (18) и Колтон Парайко (51).
Шайба Дюбуа, заброшенная на 47-й секунде, стала первой на нынешнем турнире.
На чемпионатах мира сборные США и Канады провели друг против друга 45 матчей, в 40 из которых победу праздновали канадцы (39 — в основное время, один раз — в серии буллитов). Хоккеисты сборной США в основное время одержали одну победу, три — в овертайме, одну — в серии буллитов.
В следующем туре сборная США 5 мая сыграет с командой Дании, канадцы 6 мая встретятся с южнокорейцами.
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