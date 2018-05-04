США с трудом обыграли Канаду

Сборная США обыграла команду Канады в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная США в серии буллитов одержала победу над командой Канады со счетом 5:4 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Шайба Дюбуа, заброшенная на 47-й секунде, стала первой на нынешнем турнире.

На чемпионатах мира сборные США и Канады провели друг против друга 45 матчей, в 40 из которых победу праздновали канадцы (39 — в основное время, один раз — в серии буллитов). Хоккеисты сборной США в основное время одержали одну победу, три — в овертайме, одну — в серии буллитов.

В следующем туре сборная США 5 мая сыграет с командой Дании, канадцы 6 мая встретятся с южнокорейцами.