Воробьёва не устроил второй период

Воробьёв: не устроил второй период. Это первая игра, есть, над чем работать

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги стартового матча команды на чемпионате мира с Францией (7:0). «Что меня не устроило? Второй период. Будем завтра разбирать, покажем ребятам видео. Там есть моменты, которые надо улучшить. Капризов сказал, что у них с Дадоновым было много потерь? Есть такой момент, но меня на данный момент потери других игроков больше волновали, чем именно их. Это первая игра, есть, над чем работать. В первом матче любой соперник полезен, надо войти в игру. Первые пять минут было видно, что были зажатыми. Потом уже разыгрались», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.