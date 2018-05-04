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Воробьёва не устроил второй период
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Воробьёв: не устроил второй период. Это первая игра, есть, над чем работать 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги стартового матча команды на чемпионате мира с Францией (7:0).
«Что меня не устроило? Второй период. Будем завтра разбирать, покажем ребятам видео. Там есть моменты, которые надо улучшить. Капризов сказал, что у них с Дадоновым было много потерь? Есть такой момент, но меня на данный момент потери других игроков больше волновали, чем именно их. Это первая игра, есть, над чем работать. В первом матче любой соперник полезен, надо войти в игру. Первые пять минут было видно, что были зажатыми. Потом уже разыгрались», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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