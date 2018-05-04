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Капризов прокомментировал дебют на ЧМ
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Кирилл Капризов: «Дебют на чемпионате мира прошел спокойнее, чем на Олимпиаде» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России Кирилл Капризов после стартового матча на чемпионате мира против Франции (7:0) отметил, что лучшим во встрече был не он, а вся команда.
— Куда теперь ставить Гусева, когда он вернется в состав после болезни?
— Спрашивайте у тренеров. Они все решат.
— Раньше доставался приз лучшему игроку матча?
— Да, на молодежном чемпионате мира.
— А вы бы кого признали лучшим?
— Я — всю команду.
— Сборная России уже вышла из-под нагрузок?
— Сейчас самое главное — прибавлять с каждой игрой.
— Это ваш дебют на чемпионате мира. Есть отличие по сравнению с тем, с чем вы столкнулись на Олимпиаде?
— Сегодня мне показалось, что все прошло спокойнее. На Олимпиаде я даже на первую смену вышел не так, как было надо. Все-таки это был мой первый турнир за сборную.
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