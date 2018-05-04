Капризов прокомментировал дебют на ЧМ

Кирилл Капризов: «Дебют на чемпионате мира прошел спокойнее, чем на Олимпиаде»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после стартового матча на чемпионате мира против Франции (7:0) отметил, что лучшим во встрече был не он, а вся команда.

— Куда теперь ставить Гусева, когда он вернется в состав после болезни?

— Спрашивайте у тренеров. Они все решат.

— Раньше доставался приз лучшему игроку матча?

— Да, на молодежном чемпионате мира.

— А вы бы кого признали лучшим?

— Я — всю команду.

— Сборная России уже вышла из-под нагрузок?

— Сейчас самое главное — прибавлять с каждой игрой.

— Это ваш дебют на чемпионате мира. Есть отличие по сравнению с тем, с чем вы столкнулись на Олимпиаде?

— Сегодня мне показалось, что все прошло спокойнее. На Олимпиаде я даже на первую смену вышел не так, как было надо. Все-таки это был мой первый турнир за сборную.