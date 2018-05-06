Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018 Календарь игр чемпионата мира по хоккею по хоккею 2018 Состав сборной России на чемпионат мира по хоккею 2018 Указанное в трансляции время — московское
07.00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на чемпионате мира по хоккею и всех событий, происходящих вокруг него. Наша команда в первом туре разгромила французов — 7:0. На очереди австрийцы, однако расслабляться нельзя. К примеру, в прошлом матче тренерский штаб россиян не устроила игра во втором периоде, о чём сообщили исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв и старший тренер Алексей Жамнов. Будем надеяться, что все ошибки удалось устранить. Прибыл в расположение сборной нападающий Никита Гусев, но играть с Австрией он не будет.