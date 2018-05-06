Хоккей, чемпионат мира 2018. Россия — Австрия, онлайн-трансляция 6 мая

Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018 Календарь игр чемпионата мира по хоккею по хоккею 2018 Состав сборной России на чемпионат мира по хоккею 2018 Указанное в трансляции время — московское