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«Ак Барс» продлил контракт с Гариповым
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«Ак Барс» продлил контракт со своим вратарем 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккейный клуб "Ак Барс" продлил действующее соглашение с вратарем команды Эмилем Гариповым, сообщает "Советский спорт".
Как информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), новый контракт 26-летнего голкипера с казанским клубом рассчитан на два года.
В минувшем сезоне воспитанник "Ак Барса" провел за команду 47 матчей в КХЛ, пропуская в среднем за матч 1,99 шайбы. В плей-офф турнира он сыграл 19 игр, в среднем пропуская 1,55 шайбы. "Ак Барс" по итогам сезона стал обладателем Кубка Гагарина, в финале одолев московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что в сборной России объяснили отсутствие игроков "Ак Барса" в заявке на ЧМ-2018.
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