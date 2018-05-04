«Ак Барс» продлил контракт с Гариповым

«Ак Барс» продлил контракт со своим вратарем

Как информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), новый контракт 26-летнего голкипера с казанским клубом рассчитан на два года.

В минувшем сезоне воспитанник "Ак Барса" провел за команду 47 матчей в КХЛ, пропуская в среднем за матч 1,99 шайбы. В плей-офф турнира он сыграл 19 игр, в среднем пропуская 1,55 шайбы. "Ак Барс" по итогам сезона стал обладателем Кубка Гагарина, в финале одолев московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в сборной России объяснили отсутствие игроков "Ак Барса" в заявке на ЧМ-2018.