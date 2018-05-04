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Главный фаворит ЧМ проиграл в первый же день турнира. Канада и США выдали суперматч
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Главный фаворит ЧМ проиграл в первый же день турнира. Канада и США выдали суперматч 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Казалось, календарь чемпионата мира не очень справедлив к болельщикам. Матч Канада — США в первый игрового день — почти преступление. Сыграть его поближе к завершению группового этапа, когда первенство планеты разгонится, команды сыграются, а турнирная ценность игры хоть немного, но повысится — такой вариант выглядел гораздо круче. Но жребий решил по-другому, а соперники поводов для огорчения не дали, выдав очень мощный сюжет.
Канада приехала на турнир в качестве фаворита номер один и с первых мгновений игры против принципиального соперника понеслась доказывать справедливость всех выданных команде авансов. Прошло 47 секунд, а счет уже был открыт — отличился партнера Артемия Панарина по «Коламбусу» Пьер-Люк Дюбуа. А во второй половине периода дела «звездно-полосатых» стали еще хуже — Райан О’Райли из «Баффало» преимущество «Кленовых листьев» закрепил.
Но американцы не были бы американцами, если бы расклеились после неудачного начала первого матча турнира. Одну шайбу они отыграли почти сразу, вторую — в самом начале второй двадцатиминутки, а ровно на экваторе матча впервые вышли вперед. Камбэк удался!
Дальше зрители увидели короткую хоккейную перестрелку — Канада сравняла, сборная США вернула себе преимущество, но «Кленовые листья» успели отыграться еще раз. 4:4 — овертайм.
Самое заметное событие дополнительной пятиминутки в формате «3 на 3» — удаление Коннора Макдэвида, но реализовывать его американцам было некогда, до буллитов оставалось всего 17 секунд. В серии послематчевых штрафных бросков команды исполнили 12 попыток, но удачными оказались лишь три. Все решил буллит еще одного хоккеиста «Коламбуса» Кэма Аткинсона — первая сенсация чемпионата мира случилась уже в стартовый день. Канаде пора будить Макдэвида!
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