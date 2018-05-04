Сидни Кросби: Гюнтцель стал большой частью нашего успеха

— Он пашет изо всех сил и делает много правильных вещей как с шайбой, так и без нее. И Джейк будет первым, кто скажет вам, что его намного больше волнуют победы, чем голы с передачами. Он стал большой частью нашего успеха и делает свою работу просто блестяще, — передает слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Добавим, что без очков Гюнтцель ушел со льда лишь во втором матче серии с «Филадельфией», а в шести встречах текущего плей-офф набирал не меньше двух баллов. В четырех матчах серии с «Вашингтоном» он забросил четыре шайбы и отдал четыре передачи.