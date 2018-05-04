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Евгений Малкин: Новый Гретцки какой-то растет
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Евгений Малкин: Новый Гретцки какой-то растет 

Советский спорт 22 минуты назад
— Новый Гретцки какой-то растет. Здорово, что человек так прибавляет в плей-офф. Как в прошлом году, так и в этом. Может, он как-то особенно готовится к этим матчам? — передает слова Малкина официальный сайт НХЛ.
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Добавим, что без очков Гюнтцель ушел со льда лишь во втором матче серии с «Филадельфией», а в шести встречах текущего плей-офф набирал не меньше двух баллов. В четырех матчах серии с «Вашингтоном» он забросил четыре шайбы и отдал четыре передачи.
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