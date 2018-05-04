Эксперт оценил шансы сборной России на ЧМ

Эксперт оценил шансы сборной России на чемпионате мира по хоккею

Руководитель школы «Российский клуб хоккея» Сергей Сергеев в беседе с НСН оценил шансы национальной сборной на чемпионате мира в Дании.

«Ребята нисколько не уступают другим сборным. У нас есть шанс. Просто надо по мотивации сплотить их, найти связки, которые позволят им друг с другом сыграть», — сказал он.

Как отметил эксперт, шансы у всех одинаковые, и россияне не выглядят «игроком для присутствия», они едут за результатом.

«Вспомните олимпийский финал. Наша сборная была на голову сильней», — добавил он.