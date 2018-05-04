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Илья Самсонов: «За океаном начну с АХЛ, с „Магниткой“ расстались по-доброму»
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Илья Самсонов: «За океаном начну с АХЛ, с „Магниткой“ расстались по-доброму» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
21-летний голкипер Илья Самсонов рассказал «СЭ» о подписании трехлетнего контракта с «Вашингтоном».
— Какую роль вам предложили в «Кэпиталз»? — вопрос Самсонову.
— В декабре мы встречались с Брайаном Маклелланом (генменеджером «Кэпс». — Прим. «СЭ») и договорились, что сначала буду привыкать новым условиям, и начну в АХЛ. В скором времени должны поднять в НХЛ.
— Готовы задвинуть Холтби и Грубауэра?
— Вратари сильные. Хорошая конкуренция никому никогда не мешала. Буду бороться за место в составе. Какую роль выделят, с той и начну.
— «Питтсбург» сравнял счет в серии с «Кэпиталс».
— Всей семьей болеем за «Вашингтон» и смотрим все матчи «Кэпиталз». Верим, что ребята сломают, наконец, эту традицию и пройдут «Пингвинз».
— Общались с россиянами-одноклубниками — Овечкиным, Кузнецовым и Орловым?
— Сейчас не хочу ребят отвлекать, у них плей-офф. Раньше общались с Кузей. Надеюсь, с Кубком Стэнли всех поздравлю (улыбается).
Том Уилсон выходит в плей-офф в первой тройке, а недавно его дисквалифицировали за спорный силовой прием. С таким парнем в составе вратарю спокойнее?
— В «Магнитке» у нас таким был Женя Тимкин. Ребятам из «Питтсбурга» не поздоровится, когда он вернется на лед.
Геннадий Величкин неоднозначно высказывался относительно вашего отъезда. Как расстались с «Магниткой»?
— Мостов не сжигал. Очень благодарен команде и Виктору Филипповичу (Рашникову. — Прим. «СЭ») и всем в клубе. С Геннадием Ивановичем расстались по-доброму, и выяснили все моменты. Меня отпускают и ждут обратно домой. Отрабатывать на комбинате никому не придется (смеется). (Евгений БЕЛОУСОВ)​
The Washington Capitals have signed goaltender @samsonov_30 to a three-year entry-level contract beginning in the 2018-19 season. Samsonov’s contract will carry an average annual value of $925,000.
Публикация от Washington Capitals (@capitals) 4 Май 2018 в 6:30 PDT
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