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СКА продлил контракт с Хафизуллиным
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СКА продлил контракт с Хафизуллиным
Советский спорт
1 час назад
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Чемпионат.com
Контракт рассчитан на четыре года до сезона-2021/22.
Напомним, Хафизуллин выступает за СКА с 2014 года. В составе армейцев защитник стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Динар провел 43 матча и набрал в них 16 (2+14) очков.
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