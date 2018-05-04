СКА продлил контракт с Хафизуллиным

Контракт рассчитан на четыре года до сезона-2021/22.

Напомним, Хафизуллин выступает за СКА с 2014 года. В составе армейцев защитник стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Динар провел 43 матча и набрал в них 16 (2+14) очков.