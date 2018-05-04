Ещё
Гуськов: не сомневался в победе России, вопрос был, сколько мы пропустим
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гуськов: не сомневался в победе России, вопрос был, сколько мы пропустим 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился впечатлениями от стартового матча сборной России на чемпионате мира с командой Франции, в котором подопечные Ильи Воробьёва победили со счётом 7:0.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
«Не назвал бы этот матч показательным. Радует, что мы не пропустили от такого соперника ни одной шайбы. Это говорит о том, что Кошечкин и наша оборонительная линия не дали сбоя. По этой встрече не надо судить каждого игрока, рассматривать звенья и пары защитников. Это только начало. Каким бы ни был мандраж, но мы играли с Францией. Я не сомневался в нашей победе. Вопрос был, сколько мы пропустим. Мы не пропустили, и это радует», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Россия – Франция, 4 мая 2018, пресс-конференция Ильи Воробьёва на ЧМ 2018 Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018 Почему сборной России будет тяжело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой10
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе33
Сборная России разгромила Францию75
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым113
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение