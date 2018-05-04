Игорь Кравчук: «Думаю, „Тампа“ пройдет „Бостон“

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук , в прошлом — известный защитник «Эдмонтона» и «Оттавы», который работал скаутом по Северной Америке в штабе Зинэтулы Билялетдинова, поделился соображениями о сборной России, которая разгромила Францию со счетом 7:0 в первом матче чемпионата мира. Также он выразил мнение по поводу возможного усиления команды из НХЛ.

— Что скажете о сборной России?

— Конечно, не хватает Панарина, Проворова, Ковальчука, Бобровского. Варламов тоже травмирован. Потери ощутимы, но у нас молодежь себя хорошо показала в КХЛ и на Олимпиаде. Думаю, у Воробьева достаточно боеспособный коллектив, который сможет прилично выступить на турнире.

— Кого хотели бы увидеть в сборной России — Малкина или Овечкина?

— Это абсолютно разноплановые игроки. Трудно сказать, кого хочу видеть в сборной России. Приедет тот, кого бог пошлет в этой ситуации. Вы сами видели, в серии «Вашингтон» — «Питтсбург» равный хоккей. Надеюсь, без травм обойдется с обеих сторон. Из «Кэпиталз» просто приедет больше игроков.

— Что о них скажете?

— Пристально слежу за Орловым. Он значительно прибавил по сравнению с прошлым сезоном и Кубком мира. Дмитрий играет настолько грамотно, агрессивно и уверенно, показывает очень хороший хоккей. Кузнецов и Овечкин — лидеры команды и решают судьбу матчей.

— А что касается другой пары на «Востоке»?

— «Тампа» идет очень прилично, и, думаю, обыграет «Бостон», хотя в хоккее случается разное. ( Евгений БЕЛОУСОВ

Трансляция матча Россия — Франция

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