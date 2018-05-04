Ещё
Игорь Кравчук: «Думаю, „Тампа“ пройдет „Бостон“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Кравчук: «Думаю, „Тампа“ пройдет „Бостон“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук, в прошлом — известный защитник «Эдмонтона» и «Оттавы», который работал скаутом по Северной Америке в штабе Зинэтулы Билялетдинова, поделился соображениями о сборной России, которая разгромила Францию со счетом 7:0 в первом матче чемпионата мира. Также он выразил мнение по поводу возможного усиления команды из НХЛ.
— Что скажете о сборной России?
— Конечно, не хватает Панарина, Проворова, Ковальчука, Бобровского. Варламов тоже травмирован. Потери ощутимы, но у нас молодежь себя хорошо показала в КХЛ и на Олимпиаде. Думаю, у Воробьева достаточно боеспособный коллектив, который сможет прилично выступить на турнире.
— Кого хотели бы увидеть в сборной России — Малкина или Овечкина?
— Это абсолютно разноплановые игроки. Трудно сказать, кого хочу видеть в сборной России. Приедет тот, кого бог пошлет в этой ситуации. Вы сами видели, в серии «Вашингтон» — «Питтсбург» равный хоккей. Надеюсь, без травм обойдется с обеих сторон. Из «Кэпиталз» просто приедет больше игроков.
— Что о них скажете?
— Пристально слежу за Орловым. Он значительно прибавил по сравнению с прошлым сезоном и Кубком мира. Дмитрий играет настолько грамотно, агрессивно и уверенно, показывает очень хороший хоккей. Кузнецов и Овечкин — лидеры команды и решают судьбу матчей.
— А что касается другой пары на «Востоке»?
— «Тампа» идет очень прилично, и, думаю, обыграет «Бостон», хотя в хоккее случается разное. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Трансляция матча Россия — Франция
Все о чемпионате мира по хоккею — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Илья Воробьев: "Что меня не устроило? Второй период" Роман Ротенберг: "На девятое мая будет организована специальная программа" Сборная США обыграла Канаду в серии буллитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой7
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе33
Сборная России разгромила Францию75
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым113
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение