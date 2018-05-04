В своем первом матче на чемпионате мира по хоккею 2018 года сборная Швеции подтвердила амбиции, которые ей приписывают эксперты, — на защиту титула сильнейшей команды планеты. В матче группы А скандинавы победили сборную Белоруссии со счетом 5:0.
Шведы забросили по две шайбы в двух первых периодах и одну в третьем. Голами в составе победителей отметились Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Ракелль и Мика Зибанеджад.
Голевые передачи на своей счет записали Адриан Кемпе, Деннис Эверберг, Джон Клингберг, Хампус Линдхольм, Рикард Ракелль (дважды), Мика Зибанеджад и Маттиас Янмарк.
Шведы отметились четырьмя удалениями, а белорусы — двумя.
Вратарь шведской команды Магнус Хелльберг провел полный матч, а тренер команды Белоруссии заменил голкипера Ивана Кульбакова на Михаила Карнаухова в концовке второго периода.