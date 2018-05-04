Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Белоруссия. 5:0

В своем первом матче на чемпионате мира по хоккею 2018 года сборная Швеции подтвердила амбиции, которые ей приписывают эксперты, — на защиту титула сильнейшей команды планеты. В матче группы А скандинавы победили сборную Белоруссии со счетом 5:0.

Шведы отметились четырьмя удалениями, а белорусы — двумя.