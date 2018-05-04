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Сборная Швеции разгромила Белоруссию, забросив пять безответных шайб
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Сборная Швеции разгромила Белоруссию, забросив пять безответных шайб 

Советский спорт 13 минут назад
В составе шведской сборной отличились Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Ракелль и Мика Зибанеджад.
Следующую встречу на турнире шведы проведут против Чехии, а белорусская сборная сыграет с Францией.
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