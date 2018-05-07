Ассист Кучерова помог «Тампе» пробиться в полуфинал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду добился победы над «Бостон Брюинз» в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС

У гостей единственным голом отметился Давид Крейчи

Счет в серии стал 4:1 в пользу «Тампы». Таким образом, «молнии» стали первой командой, которая вышла в полуфинал Кубка Стэнли сезона-2017/18.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 5-й матч "Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)