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Ассист Кучерова помог «Тампе» пробиться в полуфинал Кубка Стэнли
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Ассист Кучерова помог «Тампе» пробиться в полуфинал Кубка Стэнли 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду добился победы над «Бостон Брюинз» в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Брейден Пойнт, Джей Ти Миллер, которому ассистировал российский форвард Никита Кучеров, и Антон Строльман.
У гостей единственным голом отметился Давид Крейчи.
Счет в серии стал 4:1 в пользу «Тампы». Таким образом, «молнии» стали первой командой, которая вышла в полуфинал Кубка Стэнли сезона-2017/18.
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 5-й матч "Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
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