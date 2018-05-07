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«Тампа» обыграла «Бостон» и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли
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«Тампа» обыграла «Бостон» и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 7 мая. «Тампа-Бэй» на своем льду одержала победу над «Бостоном» со счетом 3:1 в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэйден Пойнт (31-я минута), Джей Ти Миллер (34) и Антон Строльман (59). У проигравших отличился Давид Крейчи (20). В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли в его активе 12 очков в 10 матчах (шесть голов и шесть передач).
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Тампы», которая стала первой командой, вышедшей в полуфинал плей-офф НХЛ нынешнего сезона. В 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа», занявшая первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, с тем же счетом победила «Нью-Джерси», а «Бостон», финишировавший на Востоке вторым, оказался сильнее «Торонто» — 4-3. «Тампа» в предыдущий раз доходила до полуфинала Кубка Стэнли в сезоне-2015/16, проиграв в борьбе за выход в финал «Питтсбургу» (3-4). В прошлом сезоне команда не смогла пробиться в плей-офф.
"Бостон" дошел до второго раунда Кубка Стэнли впервые с сезона-2013/14. Тогда команда стала первой по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф переиграла «Детройт» со счетом 4-1, а во втором уступила «Монреалю» (3-4). В следующих двух сезонах «Бостон» не смог пробиться в плей-офф, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в прошлом сезоне проиграл в первом раунде «Оттаве» (2-4). В составе «Бостона» выступает российский вратарь Антон Худобин, который может получить приглашение от тренерского штаба сборной России на чемпионат мира в Дании.
В следующем раунде «Тампа» встретится с победителем противостояния между «Питтсбургом» и «Вашингтоном». Счет в этой серии 3-2 в пользу «Вашингтона», шестой матч пройдет в ночь на 8 мая на домашней арене «Питтсбурга».
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